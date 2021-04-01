Известная ведущая, тренер "Лиги Смеха", Маша Ефросинина призналась какие последствия приходится переносить после коронавирусного заболевания

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм телеведущая ответила на вопросы, которые задают ее фолловеры. Несколько касались перенесенного коронавирусного заболевания.

Маша Ефросинина заболела COVID-19 в декабре 2020 года, болезнь стала прогрессировать как раз на один из новогодне-рождественских праздников. Маша почувствовала повышение температуры и слабость 19 декабря на День Святого Николая.

После перенесенного заболевания Маша жаловалась на ухудшения работы иммунной системы. В сторис знаменитость подтверждает: после коронавируса переболела целой кучей респираторных заболеваний, таких как ОРВИ, ОРЗ и так далее.

На вопрос: "Вы сказали, что после ковида упал иммунитет. Как восстанавливаете?"

"Да не только силы ушли, я еще и переболела кучей ОРВИ, ОРЗ и так далее. Поэтому, я сейчас постоянно принимаю витамины, С, цинк, Омегу, мой доктор мне еще пробиотики порекомендовал, однако я пью "Активию", как пробиотик и как вкусняшку".

Сейчас Маша Ефросинина стала новым тренером проекта "Лига Смеха". Каждый новый выпуск Маша готовится н на шутку, и навинается все с выбора наряда, которые знаменитость выбирает с присущим ей вкусом.

Однако, Ефросинина не все время бывает в своем модном наряде, ведь на сцену она вышла в смешном темном костюме обезьяны. Выглядит она в этом очень забавно и даже нелепо. Похоже команда решила немного по-доброму поглумиться над Машей и показать ее вот такой смешной.

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