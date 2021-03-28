Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как вырос ее сын
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Маши в соцсети.
Так, в аккаунте телеведущей появилось фото, на котором она позирует на улице вместе со своим сыном Александром 2014 года рождения и домашним любимцем - собачкой Ясей.
"Пока мы ждали открытия дачного сезона, два моих товарища прилично выросли: один ввысь, другой - вширь", - пошутила Ефросинина.
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На новом фото Маша выглядит очень счастливой и позирует в стильных высоких сапогах-трубах в цвете хакки. Также на ней можно увидеть серые леггинсы, черную тунику, куртку бронзового цвета и бежевую шапку.
На фотографии можно увидеть, что сын Александр действительно выглядит уже очень взрослым и заметно "вытянулся", а песик действительно неплохо "отъелся".
"Все стройные! Собака красивая и ухоженная!", "Похож с мамой", "Та, что вширь, вообще на хорошего барашка смахивает", "Какие же вы красивые и сияющие!", "О, это же классно, как дети растут", "Какая красивая семья", "Выглядите очень счастливыми", "А какая порода вашей собаки?" - пишут фолловеры в комментариях.
Напомним, что Ефросинина и Кравец из "Квартал 95" вызвали бурю эмоций своими перевоплощениями, видео: "Маша в роли...".
Как сообщала Politeka, Ефросинина баловалась на диване и случайно показала неприличный жест: "в жестком протесте".
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