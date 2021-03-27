Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина затронула тему фильтров в соцсетях и рассказала, что нужно, чтобы обходиться без них

После того, как Маша ушла с телевидения, она стала активно развивать свою карьеру в социальных сетях. Телеведущая является примером для многих девушек, и она регулярно общается со своей аудиторией, где поднимает очень важные вопросы.

Так, одной из тем, о которой Ефросинина начала говорить в своем stories – это тема фильтров, внешности и ухода за кожей лица.

Также Маша рассказала, какие фильтры предпочитает она, и что нужно сделать, чтобы пользоваться ими, как можно меньше.

«Вы обратили внимание, что в последнее время практически все девочки в stories, используют фильтры, включая меня. Вот мой любимый фильтр, который делает мне румяное бархатное лицо и в последнее время без него я нравлюсь себе меньше», - эмоционально рассказывает Эфросинина.

«Так вот состояние кожи нашего лица, насколько сильно зависит наше эмоциональное состояние. Связь велика», - убеждена телеведущая.

В конечно итоге, Маша пригласила своих фолловеров на ивент, который она будет вести со специалистами, где будут рассказывать о кожи лица и как сохранить ее здоровый вид, не прибегая с помощи фильтров.

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