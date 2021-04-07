Відома українська ведуча Маша Єфросиніна показала себе в повсякденному вбранні в гримерці

Як пише Politeka.net, знаменитість вирішила показати шанувальникам, як проходить підготовка до зйомок, поділившись відповідними фото в своєму Instagram.

На знімках Єфросиніна відображена перед черговими зйомками в гримерці. Зірка одягнена в повсякденне вбрання без зайвих вишукувань. Так, на ній сірі легінси, легка джинсова куртка і мокасини. Волосся ведучої вільно спадають на плечі без всяких хитромудрих укладок.

Обстановка в гримерці також не виглядає особливо помпезною, на що іронічно звернула увагу і сама Єфросиніна. Зірка сидить перед дзеркалом в кімнаті з фарбованими стінами і стареньким на вигляд дерев'яним шафкою. За нею видно якісь речі, розвішані без особливого порядку.

"Дикий люкс...", - підписала фото Єфросиніна.

Втім, її шанувальники залишилися під враженням від фотографій. Деякі з них відзначили, що для свого віку 41-річна ведуча виглядає зовсім молодо.

"Дуже красива", "Жовтневий він такий", "Марія, Ви суперська", "Так, але шафка", "яка ви прекрасна! Гармонійна Краса, якщо так можна назвати", "іноді треба", "сорочка вогонь", "Маша, ви в будь-яких декораціях Королева", "Богиня просто! і не вірю навіть, що вам 40, виглядаєте на 25 браво! Мені 36 і я вже старше Вас виглядаю", "Маша, вам шалено йде ця стрижка", - пишуть люди.

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