Телеведущая Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха", показала яркие фото с букетом тюльпанов

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая недавно стала тренером "Лиги Смеха", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно Мария в своих сторис рассказала поклонникам, что до сих пор, спустя несколько месяцев, борется с последствиями коронавируса, которым тяжело переболела еще в декабре. А теперь красотка показала милое фото с роскошным букетом тюльпанов.

Как видно, Маша запечатлела себя в лифе в зеркало на телефон. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней короткое темное платье, поверх которого она накинула длинное серое пальто. Волосы телезвезды распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка. Одной рукой Мария сжимает букет пышных розовых тюльпанов и держит небольшую черную сумочку, а второй фотографирует себя на телефон.

В подписи к фотографии Ефросинина ничего не написала, оставила лишь несколько эмодзи-цветочков. А вот поклонники принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Блеск, красота", "Хорошего дня и настроения", "Красивая", "Красотка", "Маша, Вы просто великолепная", "Маша, хочу сказать Вам спасибо!", "Маша, ты прекрасна!", "Очень нежно. Спасибо за настроение!", "Как же Маша, хороша!", - пишут в комментариях к фото телеведущей.

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