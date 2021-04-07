Известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала себя в повседневном наряде в гримерке

Как пишет Politeka.net, знаменитость решила показать поклонникам, как проходит подготовка к съемкам, поделившись соответствующими фото в своем Инстаграм.

На снимках Ефросинина запечатлена перед очередными съемками в гримерке. Звезда одета в повседневный наряд без лишних изысков. Так, на ней серые леггинсы, легкая джинсовая куртка и мокасины. Волосы ведущей свободно спадают на плечи без всяких замысловатых укладок.

Обстановка в гримерке также не выглядит особо помпезной, на что иронично обратила внимание и сама Ефросинина. Звезда сидит перед зеркалом в комнате с крашеными стенами и стареньким на вид деревянным шкафчиком. За ней видны какие-то вещи, развешанные без особого порядка.

«Дикий люкс…», - подписала фото Ефросинина.

Впрочем, ее поклонники остались под впечатлением от фотографий. Некоторые из них отметили, что для своего возраста 41-летняя ведущая выглядит совсем молодо.

«Очень красивая», «Жовтневый он такой», «Мария, Вы суперская», «Да, но шкафчик», «Какая Вы прекрасная! Гармоничная красота, если так можно назвать», Иногда надо», «Рубашка огонь», «Маша, вы в любых декорациях Королева», «Богиня просто! и не верю даже, что вам 40, выглядите на 25 браво! Мне 36 и я уже старше Вас выгляжу», «Маша, вам безумно идёт эта стрижка», - пишут люди.

Напомним, тренер "Лиги Смеха" Ефросинина устроила знойный стриптиз, никакого стеснения: "Один вопрос…".

Как сообщала Politeka, Ефросинина после тяжелой болезни преобразилась и похорошела, просто не узнать: "Очень нежно".

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