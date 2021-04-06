Телеведущая Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха", показала забавное видео своего стриптиза

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая недавно стала тренером "Лиги Смеха", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно Мария в своих сторис рассказала поклонникам, что до сих пор, спустя несколько месяцев, борется с последствиями коронавируса, которым тяжело переболела еще в декабре. А теперь красотка показала в сторис забавный ролик, в котором исполнила стриптиз.

Как видно, перед камерой Маша появилась в уютной комнатке с косым потолком, она активно двигается и плавно снимает с себя одежду, стоя спиной к объективу. Перед камерой телезвезда появилась в коротенькой розовой ночнушке, под которой нет белья, она кокетливо снимает бретельки с плеч, оголяя спину. А когда ночная рубашка уже прикрывает только попу, Мария игриво поворачивается к объективу, прикрывая голый торс руками и улыбается.

Отметим, что серией коротких роликов в сторис Ефросинина показала, как проходят ее карантинные будни дома. А ролик со стриптизом телеведущая подписала так: "Если вы досмотрели до этого момента, то у вас должен быть только один вопрос…". А дальше красотка предложила поклонникам приобрести вещи из новой коллекции ее бренда, которые, она собственно и продемонстрировала в своих сторис.

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