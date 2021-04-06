Телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху", показала кумедне відео свого стриптизу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка нещодавно стала тренером "Ліги Сміху", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно Марія у своїх сторіс розповіла шанувальникам, що досі, через кілька місяців, бореться з наслідками коронавірусу, яким важко перехворіла ще в грудні. А тепер красуня показала в сторіс кумедний ролик, в якому виконала стриптиз.

Як видно, перед камерою Маша з'явилася в затишній кімнатці з косою стелею, вона активно рухається і плавно знімає з себе одяг, стоячи спиною до об'єктива. Перед камерою телезірка з'явилася в коротенькій рожевій ночнушке, під якою немає білизни, вона кокетливо знімає бретельки з плечей, оголюючи спину. А коли нічна сорочка вже прикриває тільки попу, Марія грайливо повертається до об'єктива, прикриваючи голий торс руками і посміхається.

Відзначимо, що серією коротких роликів в сторіс Єфросиніна показала, як проходять її карантинні будні вдома. А ролик зі стриптизом телеведуча підписала так: "Якщо ви додивилися до цього моменту, то у вас має бути тільки одне питання...". А далі красуня запропонувала шанувальникам придбати речі з нової колекції її бренду, які, вона власне і продемонструвала у своїх сторіс.

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