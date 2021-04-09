Телеведущая Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха", пострадала от пандемии

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая призналась, что впервые за год карантина она не сможет выпустить в эфир очередной выпуск своего авторского шоу «Экзамен».

«Сегодня #Экзамен не выйдет..Весь год пандемии нам как-то удавалось скакать «между капель» и ни разу не нарушить график выходов проекта по пятницам... Но то, что творится сейчас - это тотальная победа вируса над всем, что человек когда-либо называл планированием...Столько отмен съёмок, переносов, ожиданий, что мы с командой проекта имеем в последние месяцы, не было никогда! И винить в этом некого - надо просто покорно принимать новую реальность!», - обратилась к украинцам Ефросинина.

Телеведущая добавила, что команда продолжит трудиться и выпустит интервью в следующий вторник.

В комментариях звезде оставили массу слов поддержки. Подбодрила знакомую и певица Юлия Санина.

«Машенька, всё будет гуд! Главное, чтоб все были живы и здоровы», «Ничего! Главное что все здоровы. Ждем уже очень, с нетерпением!», «Через тернии к звездам. Удачи вам и всем нам», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 41-летняя Маша Ефросинина борется с последствиями тяжелой болезни: "Не только силы ушли, но и...".

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