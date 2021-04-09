Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу «Танці з зірками», Ілона Гвоздьова, влаштувала дикі танці на вулиці

Як передає Politeka.net, наприкінці минулого року Ілона народила другу дитину. Жінка до самих пологів вела активний спосіб життя і навіть взяла участь в останньому сезоні шоу «Танці з зірками». Продовжує проявляти активність Ілона і зараз, коли у неї на руках немовля.

У себе в Instagram Гвоздьова показала, як розважає себе, поки чоловік розважає малюка. Вона запалила посеред вулиці, влаштувавши неймовірно драйвову демонстрацію своїх талантів.

"Всім крутої п'ятниці, танцюйте, кайфуйте, гуляйте, дерзайте, паліть, любіть і просто живіть", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Ще таких танців, мама двох дітей. Огнище», «чекала кінцівку, що чоловік приєднається до танцю) ви супер", "Ось це мати штирить. Ти просто вогонь", "Браво!", "Ілона, ти крута", "Чоловікові з танцями за стільки років ще не набридли?", "Супер мама", - пишуть користувачі Мережі.

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