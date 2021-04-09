Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу «Танці з зірками», Илона Гвоздева, устроила дикие танцы на улице

Как передает Politeka.net, в конце прошлого года Илона родила второго ребенка. Женщина до самых родов вела активный образ жизни и даже приняла участие в последнем сезоне шоу «Танці з зірками». Продолжает активничать Илона и сейчас, когда у нее на руках грудной ребенок.

У себя в Инстаграм Гвоздева показала, как развлекает себя, пока муж развлекает малыша. Она зажгла посреди улицы, устроив невероятно драйвовую демонстрацию своих талантов.

«Всем крутой пятницы, танцуйте, кайфуйте, гуляйте, дерзайте, жгите, любите и просто живите», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Еще таких танцев, мама двоих детей. Огнище», «Ждала концовку, что муж присоединится к танцу) Вы супер», «Вот это мать штырит. Ты просто огонь», «Браво!», «Илона, ты крутая», «Мужу с танцами за столько лет ещё не надоели?», «Супер мама», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гвоздева продемонстрировала идеальное тело в телесного цвета боди.

Напомним, что Гвоздева из «Танців з зірками» рассказала, зачем регулярно ходит с ребенком в больницу: «Вот уже скоро 6 месяц…».

Как сообщала Politeka, победительница "Танців з зірками" Гвоздева довела до слез украинцев, показав нежные кадры с сыном: "Особая магия".

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" растрогала украинцев, показав новорожденного сына: "Какие глаза у малого".