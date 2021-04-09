Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу «Танці з зірками», Илона Гвоздева, устроила дикие танцы на улице
Как передает Politeka.net, в конце прошлого года Илона родила второго ребенка. Женщина до самых родов вела активный образ жизни и даже приняла участие в последнем сезоне шоу «Танці з зірками». Продолжает активничать Илона и сейчас, когда у нее на руках грудной ребенок.
У себя в Инстаграм Гвоздева показала, как развлекает себя, пока муж развлекает малыша. Она зажгла посреди улицы, устроив невероятно драйвовую демонстрацию своих талантов.
«Всем крутой пятницы, танцуйте, кайфуйте, гуляйте, дерзайте, жгите, любите и просто живите», - подписала видео звезда.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.
«Еще таких танцев, мама двоих детей. Огнище», «Ждала концовку, что муж присоединится к танцу) Вы супер», «Вот это мать штырит. Ты просто огонь», «Браво!», «Илона, ты крутая», «Мужу с танцами за столько лет ещё не надоели?», «Супер мама», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Гвоздева продемонстрировала идеальное тело в телесного цвета боди.
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