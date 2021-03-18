Хореограф і танцівниця з проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася зворушливим фото з сином

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram щаслива мама показала свого малюка крупним планом. Також Ілона розповіла, що регулярно відвідує лікарню.

"Планова консультація педіатра. Нашому Домініку ось вже скоро 6 місяць, як швидко летить час, а ще влітку я носила його під серцем. До 1 року життя наш педіатр рекомендує приїжджати нам на планове обстеження раз на місяць, щоб вчасно відстежувати етапи розвитку, вчасно вакцинувати синочка і своєчасно попередити будь-які проблеми з розвитком", - зазначила Гвоздьова, додавши, що зараз діти ростуть і розвиваються набагато швидше, ніж раніше.

У коментарях шанувальниці стали ділитися своїм досвідом материнства, а також залишати Ілоні та її малюку приємні компліменти.

"Які ви Класні", "вони дійсно зараз унікальні і розвиватися швидше", "навіть не знаю на кого він більше схожий?", "Так схожий) щастя йому)", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Гвоздьова народила син восени 2020 року. У шоу "Танці з зірками" вона брала участь вагітною. Правда, вибула під час другого ефіру.

Нагадаємо, що Гвоздьова з "Танців з зірками" вперше розповіла про проблеми в родині через Остапчука: "бити морду...".

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з "Танців з зірками" показала тіло в купальнику після пологів:"втягувати живіт не обов'язково".

Також Politeka писала, що Гвоздьова з "Танців з зірками" вперше показала обличчя сина, якого довго приховувала: "як же він схожий на...".