Хореограф і танцівниця з проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася зворушливим фото з сином
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram щаслива мама показала свого малюка крупним планом. Також Ілона розповіла, що регулярно відвідує лікарню.
"Планова консультація педіатра. Нашому Домініку ось вже скоро 6 місяць, як швидко летить час, а ще влітку я носила його під серцем. До 1 року життя наш педіатр рекомендує приїжджати нам на планове обстеження раз на місяць, щоб вчасно відстежувати етапи розвитку, вчасно вакцинувати синочка і своєчасно попередити будь-які проблеми з розвитком", - зазначила Гвоздьова, додавши, що зараз діти ростуть і розвиваються набагато швидше, ніж раніше.
У коментарях шанувальниці стали ділитися своїм досвідом материнства, а також залишати Ілоні та її малюку приємні компліменти.
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"Які ви Класні", "вони дійсно зараз унікальні і розвиватися швидше", "навіть не знаю на кого він більше схожий?", "Так схожий) щастя йому)", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Гвоздьова народила син восени 2020 року. У шоу "Танці з зірками" вона брала участь вагітною. Правда, вибула під час другого ефіру.
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