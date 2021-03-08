Хореограф з проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вперше показала обличчя свого маленького сина

Як передає Politeka.net, 32-річна танцівниця опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram.

"Дорогі мої, вітаю всіх нас жінок і дівчат з 8Марта, бажаю нам весни в душі, любові в серці, щастя в очах і нехай наші чоловіки завжди нас оберігають, захищають, люблять і поважають. До речі, сьогодні чудовий привід познайомити вас з моїм головним чоловіком в житті. Знайомтеся-мій Домінік😜 Ну що, хто татів, а хто мамин, діліться своїми думками", - написала танцівниця.

Гвоздьова показала кілька сімейних фото, як в повному складі, так і окремо з сином.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова стала мамою вдруге 11 жовтня. Син танцівниці з'явився на світ з вагою 3040 г і зростом 52 см.

Батьки дали малюкові ім'я Домінік.

"Як же він схожий на батьків ❤️ Все що дуже круті", "дуже мила і красива сім'я", "зі святом Вас, Ілона! А Домінік такий милий 😊 на тата дуже схожий", "який гарненький чоловічок! ❤️🙏Зі святом! Любові, радості, благополуччя, достатку», «Красунчик, дуже схожий на тата❤️! Нехай буде здоровий", - пишуть в комментираях.

Також пара ростить доньку Валерію, яку в родині звуть рією.

Ілона Гвоздьова та Іван Хомячук разом вже більше 11 років.

Нагадаємо, розповніла переможниця "Танців з зірками" без комплексів показала тіло в "невидимому" боді: "в душі весна".

Як повідомляла Politeka, змучену Гвоздьову з "Танців з зірками" з сином на руках вилаяли за відсутність ліфчика: "дивуюся подібним "бабам"...".

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