Хореограф из проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева впервые показала лицо своего маленького сына

Как передает Politeka.net, 32-летняя танцовщица опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм.

«Дорогие мои, поздравляю всех нас женщин и девушек с 8Марта, желаю нам весны в душе, любви в сердце, счастья в глазах и пусть наши мужчины всегда нас оберегают, защищают, любят и уважают. Кстати, сегодня замечательный повод познакомить вас с моим главным мужчиной в жизни. Знакомьтесь - мой Доминик😜 Ну что, кто папин, а кто мамин, делитесь своими мнениями», - написала танцовщица.

Гвоздева показала несколько семейных фото, как в полном составе, так и отдельно с сыном.

Напомним, Илона Гвоздева стала мамой во второй раз 11 октября. Сын танцовщицы появился на свет с весом 3040 г и ростом 52 см.

Родители дали малышу имя Доминик.

«Как же он похож на родителей ❤️ Все что очень крутые», «Очень милая и красивая семья», «С праздником Вас, Илона! А Доминик такой милый 😊 на папу очень похож», «Какой хорошенький человечек! ❤️🙏С праздником! Любви, радости, благополучия, достатка», «Красавчик, очень похож на папу❤️! Пускай будет здоровый», - пишут в комментираях.

Также пара растит дочку Валерию, которую в семье зовут Рией.

Илона Гвоздева и Иван Хомячук вместе уже более 11 лет.

Напомним, располневшая победительница "Танців з зірками" без комплексов показала тело в "невидимом" боди: "В душе весна".

Как сообщала Politeka, измученную Гвоздеву из "Танців з зірками" с сыном на руках отругали за отсутствие лифчика: "Удивляюсь подобным "бабам"...".

Также Politeka писала, на семью победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой обрушились болезни, пострадали дети: "Хочется все отдать...".