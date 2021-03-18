Хореограф и танцовщица из проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева поделилась трогательным фото с сыном

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм счастливая мама показала своего малыша крупным планом. Также Илона рассказала, что регулярно посещает больницу.

«Плановая консультация педиатра. Нашему Доминику вот уже скоро 6 месяц, как быстро летит время, а ещё летом я носила его под сердцем. До 1 года жизни наш педиатр рекомендует приезжать нам на плановое обследование раз в месяц, чтоб вовремя отслеживать этапы развития, вовремя вакцинировать сыночка и своевременно предупредить какие-либо проблемы с развитием», - отметила Гвоздева, добавив, что сейчас дети растут и развиваются намного быстрее, чем раньше.

В комментариях поклонницы стали делиться своим опытом материнства, а также оставлять Илоне и ее малышу приятных комплименты.

«Какие вы классные», «Они действительно сейчас уникальные и развиваться быстрее», «Даже не знаю на кого он больше похож?», «Так похож) счастья ему)», - пишут пользователи сети.

Как известно, Гвоздева родила сын осенью 2020 года. В шоу «Танці з зірками» она участвовала беременной. Правда, выбыла во время второго эфира.

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