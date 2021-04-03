Танцівниця Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників милими фото з маленьким синочком

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська танцівниця і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова пів року тому народила другу дитину. Однак, танцівниця швидко повернулася у форму після вагітності і нещодавно показала, як хизується в сміливих купальниках на відпочинку. А тепер у своєму мікроблозі в Instagram зірка танцювального шоу показала чарівні чорно-білі кадри з новонародженим сином.

На нових знімках щаслива матуся ніжиться з новонародженим малюком, притискаючись до нього обличчям. Перед камерою Ілона з'явилася в чорному вбранні, її волосся розпущене і трохи розпатлане, а з обличчя не сходить блаженна посмішка. Видно, що артистка по-справжньому щаслива бути мамою. До слова, Гвоздьова разом з чоловіком ростить ще й старшу дочку, і тільки недавно в їхній родині відбулося поповнення – народження сина.

У підписі до фотографій щаслива Ілона написала: "Чорно-Біла любов. Є особлива магія в цих фото, обожнюю живі кадри, вони по-особливому наповнені почуттями, нічого не відволікає і робить їх ще більш живими. Не змогла вибрати краще фото і виставила все... А вам яке більше подобається. 1,2,3,4,5,6,7,8,9? Photo by @mariiadehtiarova". Українці в захваті від цих милих кадрів, деякі зворушені прямо до сліз, зірку засипають компліментами в коментарях до фото.

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