Танцовщица Илона Гвоздева удивила поклонников милыми фото с маленьким сыночком

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева пол года назад родила второго ребенка. Однако, танцовщица быстро вернулась в форму после беременности и недавно показала, как щеголяет в смелых купальниках на отдыхе. А теперь в своем микроблоге в Instagram звезда танцевального шоу показала очаровательные черно-белые кадры с новорожденным сыном.

На новых снимках счастливая мамочка нежится с новорожденным малышом, прижимаясь к нему лицом. Перед камерой Илона появилась в черном наряде, ее волосы распущены и чуть растрепаны, а с лица не сходит блаженная улыбка. Видно, что артистка по-настоящему счастлива быть мамой. К слову, Гвоздева вместе с мужем растит еще и старшую дочь, и только недавно в их семье произошло пополнение – рождение сына.

В подписи к фотографиям счастливая Илона написала: "Черно-Белая любовь. Есть особая магия в этих фото, обожаю живые кадры, они по-особенному наполнены чувствами, ничего не отвлекает и делает их ещё более живыми. Не смогла выбрать лучшее фото и выставила все... А вам какое больше нравится. 1,2,3,4,5,6,7,8,9? Photo by @mariiadehtiarova". Украинцы в восторге от этих милых кадров, некоторые растроганы прямо до слез, звезду засыпают комплиментами в комментариях к фото.

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