Хореограф Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників милими фото з дітьми і чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська танцівниця і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова пів року тому народила другу дитину. Однак, спортивна зірка швидко повернулася у форму після вагітності і нещодавно показала, як хизується в сміливих купальниках на відпочинку. А тепер у своєму мікроблозі в Instagram зірка танцювального шоу показала чарівні кадри з новонародженим сином, а також красунею-донькою і чоловіком.

Знімки Ілона присвятила Дню сміху, який відзначається 1 квітня, і на всіх цих фото вона і діти мило посміхаються. Так, на одному з кадрів танцівниця тримає на руках маленького сина і мило посміхається, тоді як малюк захоплено дивиться великими очима в об'єктив. Ще на одному знімку Ілона ніби грає з новонародженим сином, а він весело посміхається своїй матусі. Також Гвоздьова показала кілька трепетних кадрів з підросла донькою, а на одному зі знімків вона позує з чоловіком і дочкою.

У підписі до публікації Ілона написала: "Сьогодні 1 квітня – День сміху. Мої дорогі, враховуючи все, що відбувається навколо нас, звичайно, особливого приводу для радості немає, але я прошу вас; - бути добрішими до себе і до інших; - частіше посміхатися всім, а особливо тим, хто намагається вас образити; - бути оптимістами по життю. Адже сміх продовжує наше життя, почуття гумору рятує навіть у найскладніших ситуація і робить наше життя більш життєрадісним".

"Чудові", "Ого, які офігенні очі у малого", "Як ви схожі", "Копія тато! Красунчик", "Бажаю, що б такі думки частіше відвідували все більше і більше людей!", "Ви принадність як людина, як мама і як профі-танцівниця", - пишуть в коментарях до фото Гвоздьової.

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