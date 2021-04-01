Хореограф Илона Гвоздева удивила поклонников милыми фото с детьми и мужем

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева пол года назад родила второго ребенка. Однако, спортивная звезда быстро вернулась в форму после беременности и недавно показала, как щеголяет в смелых купальниках на отдыхе. А теперь в своем микроблоге в Instagram звезда танцевального шоу показала очаровательные кадры с новорожденным сыном, а также красавицей-дочкой и мужем.

Снимки Илона посвятила Дню смеха, который отмечается 1 апреля, и на всех этих фото она и дети мило улыбаются. Так, на одном из кадров танцовщица держит на руках маленького сына и мило улыбается, тогда как малыш увлеченно смотрит большими глазами в объектив. Еще на одном снимке Илона как будто играет с новорожденным сыном, а он весело улыбается своей мамочке. Также Гвоздева показала несколько трепетных кадров с подросшей дочкой, а на одном из снимков она позирует с мужем и дочерью.

В подписи к публикации Илона написала: "Сегодня 1 апреля – День смеха. Мои дорогие, учитывая все происходящее вокруг нас, конечно, особого повода для радости нет, но я прошу вас; - быть добрее к себе и к другим; - чаще улыбаться всем, а особенно тем, кто пытается вас обидеть; - быть оптимистами по жизни. Ведь смех продлевает нашу жизнь, чувство юмора спасает даже в самых сложных ситуация и делает нашу жизнь более жизнерадостной".

"Чудесные", "Ого, какие офигенные глаза у малого", "Как вы похожи", "Копия папа! Красавчик", "Желаю, что б такие мысли чаще посещали все больше и больше людей!", "Вы прелесть как человек, как мама и как профи-танцовщица", - пишут в комментариях к фото Гвоздевой.

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