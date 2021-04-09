Переможниця 10-го сезону проекту "Холостяк" Даша Ульянова вбила наповал пікантними фото

Як передає Politeka.net, Ульянова перемогла в проекті, але не змогла вкрасти серце завидного холостяка Макса Михайлюка. Через кілька місяців після закінчення шоу Макс став зустрічатися з відомою моделлю Дашею Хлистун.

Ульянова ж, незважаючи на провальний фінал, взялася розвивати свій блог, який під час участі в шоу серйозно виріс. На свіжих фото ефектна красуня постала абсолютно голою. Вона прикрила бюст руками, але шанувальники змогли розгледіти все, що потрібно для фантазії. Варто відзначити, що виглядала Ульянова дуже незвично і на себе була несхожа.

"Закоханий не шукає чужої краси", - загадково підписала знімок зірка мережі.

У коментарях спекотній красуні залишили масу компліментів. Багато шанувальників закликали Дашу стати новою "Холостячкою" після Ксенії Мішиної.

"Даша, Холостячка!", "Дуже гарний Портрет! І слова чудові!)", "Даша вогонь", "Боже", "дуже гарна", "Даша, може реально підете на холостячку!! Багато хто б вас хотів би там бачити)», «просто відвал всього», «нереальна», «Чарівна! Даша, йди на Холостячку!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Ульянова з "Холостяка" козирнула гімнастичними талантами, позбавивши дару мови: "приклад для всіх дівчат".

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова збентежила виглядом з опухлим обличчям і другим підборіддям:"коли ти трошки...".

Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" позбавила дару мови своїми оновленими губами, стали ще більше:"Нраїца...".