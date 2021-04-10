До чого ж гарна!

Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі приміряла епатажну сукню, засвітивши зайве

Як передає Politeka.net, Анджеліна Джолі - актриса з досить бурхливим минулим. Її кар'єра починалася з сильних ролей, відвертих фотосесій і дивних публічних вчинків. Джолі регулярно потрапляла у фокус уваги ЗМІ, тому що славилася скандальним характером.

Однак все змінилося після її зустрічі з Бредом Піттом і народженням дітей. Зараз Джолі самостійно виховує шістьох дітей, намагаючись позбавити Пітта можливості бачитися з дітьми.

Зовнішність зірки завжди була гідна заздрості. Незважаючи на те, що в останні роки вона сильно схудла, актриса все одно вважається однією з найпривабливіших актрис Голлівуду.

У мережі вирішили згадати один з гарячих образів Анджеліни з її молодості, коли вона ще була хуліганкою. В Instagram опублікували кадр, на якому актриса постала з короткою стрижкою в сукні з прозорої тканини. Наряд обтягнув пишні груди актриси, через тканину проглядалися обриси бюста. Внизу плаття теж просвіщалося, а Джолі засвітила чорні трусики.

У коментарях шанувальники стали обговорювати красу актриси.

"Спокуслива, чудова, гарна", "захоплююча", "Дика кішечка", "яка красуня Анджеліна», «дуже захоплююча жінка», "солодкий ранок", "хочеш трохи солодкого?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі у вузькій майці засвітила "сплющений" бюст на публіці: "чи не занадто?".

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