Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у простому вбранні спантеличила зовнішністю

Секретами краси актриси цікавляться мільйони жінок, адже практично кожен косметолог називає процедуру моделювання скул – «профілем Джолі», який вважається легендарним навіть в індустрії косметології та хірургії. Сама зірка досить мало говорить про себе, але її фото красномовні.

Як можна помітити на знімках, Анджеліна в будь-якому віці прекрасна. Проте, бажання прикрасити її вигляд часто виходить боком. Відфотошоплені кадри з актрисою виглядають дещо неприродно, проте, образ в чорній вузькій майці з декольте вийшов хорошим, на думку шанувальників.

Відзначимо, Джолі дуже любить потрійний догляд за шкірою від косметолога Девіда Колберта. Процедура включає в себе: класичну Мікродермабразію, лазерну терапію, гліколевий пілінг. При цьому в іншому зірка нічого не робить-просто слідує головним принципам догляду за собою.

"Все ще неймовірна зірка❤️; без розуму від такої краси😲; я люблю її; як цукерка шипучка🔥; вона виглядає як порцелянова лялька😍; мені здається, тут мало справжнього; дуже своєрідно, але добре; її посмішка підкорює світ😍 😍».

Відзначимо, що Анджеліна Джолі починала кар'єру не тільки в якості моделі, але також знімаючись в кліпах. Так красуня знялася в кліпах Ленні Кравіца і Rolling Stones.

До слова, в сім років Енджі знялася в епізоді комедії «у пошуках виходу». У 1995 році артистка зіграла у фільмі «хакери», який став культовим, а Джолі помітили інші режисери.

Після цього кар'єра Джолі пішла вгору, а завдяки своїй зовнішності артистку досі вважають однією з найгарячіших актрис Голлівуду

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