Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в простом наряде озадачила внешностью

Секретами красоты актрисы интересуются миллионы женщин, ведь практически каждый косметолог называет процедуру моделирования скул – «профилем Джоли», который считается легендарным даже в индустрии косметологии и хирургии. Сама звезда довольно мало говорит о себе, но ее фото красноречивы.

Как можно заметить на снимках, Анджелина в любом возрасте прекрасна. Тем не менее, желание приукрасить ее вид часто выходит боком. Отфотошопленные кадры с актрисой выглядят несколько неестественно, тем не менее, образ в черной узкой майке с декольте получился хорошим, по мнению поклонников.

Отметим, Джоли очень любит тройной уход за кожей от косметолога Дэвида Колберта. Процедура включает в себя: классическую микродермабразию, лазерную терапию, гликолевый пилинг. При этом в остальном звезда ничего не делает – просто следует главным принципам ухода за собой.

«Все еще невероятная звезда❤️; без ума от такой красоты😲 не слишком ли?; Я люблю ее; как конфетка шипучка🔥; она выглядит как фарфоровая кукла😍; мне кажется, тут мало настоящего; очень своеобразно, но хорошо; Ее улыбка покоряет мир😍😍».

Отметим, что Анджелина Джоли начинала карьеру не только в качестве модели, но также снимаясь в клипах. Так красотка снялась в клипах Ленни Кравица и Rolling Stones.

К слову, в семь лет Энджи снялась в эпизоде комедии «В поисках выхода». В 1995 году артистка сыграла в фильме «Хакеры», который стал культовым, а Джоли заметили другие режиссеры.

После этого карьера Джоли пошла вверх, а благодаря своей внешности артистку до сих пор считают одной из самых горячих актрис Голливуда

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