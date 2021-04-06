Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі підкорює під час публічного поява в простій білій сукні-плащі

Класичний і стриманий стиль в одязі Джолі не псує її зовнішність, а навпаки - підкреслює незвичайну тонку фігуру артистки і її видатну красу. Оскільки Анджеліна не веде профіль Instagram, уникаючи непотрібної уваги, в мережі існує багато фан-акаунтів, присвячений життю знаменитості.

На першому офіційному акаунті, де шанувальники розміщують свіжі та архівні кадри з Джолі, з'явилося вдале фото знаменитості в Білій класичній сукні-плащі з ременем. Яскравий макіяж з акцентом на вишневі губи, декольте з відкритим верхом і прикрашене намистом і прості аксесуари зробили образ актриси неповторним.

"Неймовірна; добре посміхайся; продовжуйте радувати; справжня королева; краще зірок; йде як пливе; чари; гарне вбрання; Супер леді! 🔥 ; 🌸 🌸 Bellissima, і більше; можна вічно спостерігати; як добре йде; романтично, але небезпечно; спасибі за вас», - пишуть фанати.

Користувачі Мережі вирішили згадати один з гарячих образів артистки. В одному з фан-груп опублікували фото, на якому Джолі лягла на диван. Красуня була оголена, але вона прикрилася простирадлом і подушкою, щоб ніхто не помітив самого інтимного.

Актриса розпустила волосся і поклала їх набік. Легкий макіяж лише підкреслив природну красу знаменитості. Здавалося, що Енджі тільки прокинулася і раділа новому дню.

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