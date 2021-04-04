Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли с ранних лет строит карьеру

Красотка начинала свой путь с подиумов, передает Politeka.net. Внешность юной Энджи восхищала, поэтому ей был открыт путь в модельном бизнесе.

Поклонники решили вспомнить, как Джоли начинала свой путь, разместив фото в Инстаграм-группе, на которых ей всего 16 лет.

На кадрах будущая актриса позировала в белой маечке в горошек. Тонкие бретельки натянулись на ее плечах. Волосы Джоли были растрепанными. Складывалось впечатление, что модель только проснулась. Вид у артистки был свежим, а натуральная красота завораживала.

"📸 Ранняя модельная карьера. # Анджелина Джоли снята #MichaelClement (1991) 😍💕", - написали авторы поста.

За 40 минут публикация собрала более 100 лайков и много комментариев.

"Ты очень горячая девушка, ты мне нравишься, мое сердце ❤️❤️❤️👏👏👏👏👏", "Такая красивая кукла", "Милая", "Это детское лицо😍❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, что Анджелина Джоли начинала карьеру не только в качестве модели, но также снимаясь в клипах. Так красотка снялась в клипах Ленни Кравица и Rolling Stones.

К слову, в семь лет Энджи снялась в эпизоде комедии «В поисках выхода». В 1995 году артистка сыграла в фильме «Хакеры», который стал культовым, а Джоли заметили другие режиссеры.

После этого карьера Джоли пошла вверх, а благодаря своей внешности артистку до сих пор считают одной из самых горячих актрис Голливуда.

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