Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли покоряет во время публичного появление в простом белом платье-плаще

Классический и сдержанный стиль в одежде Джоли не портит ее внешность, а наоборот - подчеркивает необычную тонкую фигуру артистки и ее выдающуюся красоту. Поскольку Анджелина не ведет профил ьв Инстаграм, избегая ненужного внимания, в сети существует много фан-аккаунтов, посвященный жизни знаменитости.

На первом официальном аккаунте, где поклонники размещают свежие и архивные кадры с Джоли, появилось удачное фото знаменитости в белом классическом платье-плаще с ремнем. Яркий макияж с акцентом на вышневые губы, декольте с открытым верхом и украшенное бусами и простые аксессуары сделали образ актрисы неповторимым.

«Невероятная; хорошо улыбайся; продолжайте радовать; настоящая королева; лучше звезд; идет как плывет; волшебство; Красивый наряд; Супер Леди! 🔥; 🌸🌸 Bellissima, и более; можно вечно наблюдать; как хорошо уходит; романтично, но опасно; спасибо за вас», - пишут фанаты.

Пользователи сети решили вспомнить один из горячих образов артистки. В одной из фан-групп опубликовали фото, на котором Джоли легла на диван. Красотка была обнажена, но она прикрылась простыней и подушкой, чтобы никто не заметил самого интимного.

Актриса распустила волосы и уложила их набок. Легкий макияж лишь подчеркнул естественную красоту знаменитости. Казалось, что Энджи только проснулась и радовалась новому дню.

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