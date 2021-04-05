Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли взбудоражила видом в прозрачной маечке
Как сообщает Politeka.net, в последнее время Анджелина Джоли все реже появляется на обложках журналов и в рекламных кампаниях. Практически все ее время посвящено воспитанию шестерых детей и затянувшемуся бракоразводному процессу. Последняя серьезная фотосессия актрисы была сделана для британского Vogue. Правда, там красотка предстала в очень скромных образах, которые не смогли удовлетворить интерес ее преданных фанатов.
Как известно, во времена бурной молодости Джоли привлекала внимание миллионов людей своими скандальными выходками и сильными ролями в фильмах. Актриса не стеснялась сниматься обнаженной, а на публике появлялась в весьма откровенных нарядах. Эксцентричная красотка даже поведением своим давала понять, что является хищницей.
Впрочем, все изменилось с появлением детей, и теперь поклонники создают фан-страницы, на которых публикуют архивные фото звезды. На одном из фото Джоли позировала в белой маечке, которая вся промокла и начала просвещаться. Сама актриса тоже была мокрая, но это не помешало ей выглядеть невероятно соблазнительно. Звезда дерзко смотрела в кадр, будоража фантазию поклонников. Выглядела она, как малышка на миллион.
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