Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли взбудоражила видом в прозрачной маечке

Как сообщает Politeka.net, в последнее время Анджелина Джоли все реже появляется на обложках журналов и в рекламных кампаниях. Практически все ее время посвящено воспитанию шестерых детей и затянувшемуся бракоразводному процессу. Последняя серьезная фотосессия актрисы была сделана для британского Vogue. Правда, там красотка предстала в очень скромных образах, которые не смогли удовлетворить интерес ее преданных фанатов.

Как известно, во времена бурной молодости Джоли привлекала внимание миллионов людей своими скандальными выходками и сильными ролями в фильмах. Актриса не стеснялась сниматься обнаженной, а на публике появлялась в весьма откровенных нарядах. Эксцентричная красотка даже поведением своим давала понять, что является хищницей.

Впрочем, все изменилось с появлением детей, и теперь поклонники создают фан-страницы, на которых публикуют архивные фото звезды. На одном из фото Джоли позировала в белой маечке, которая вся промокла и начала просвещаться. Сама актриса тоже была мокрая, но это не помешало ей выглядеть невероятно соблазнительно. Звезда дерзко смотрела в кадр, будоража фантазию поклонников. Выглядела она, как малышка на миллион.

Напомним, что игривая Анджелина Джоли в платье-халате повеселилась на постели с двумя красавцами: "Какой взгляд...".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в объятиях красавчика-брата смутила внешним видом: "Мужчина красивее женщины".

Также Politeka писала, что эффектная Джоли хвастнула помолодевшим видом, показывая главный "козырь": "Не оторваться".