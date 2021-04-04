Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у компанії брата вразила зовнішнім виглядом

Для шанувальників легендарної актриси Джеймс Хейвен Войт відомий як брат Анджеліни Джолі, а не як продюсер. Чоловік міг загубитися на тлі знаменитості, якби не його дивовижна з нею схожість, а також неоднозначні відносини. Не так давно в мережі знову згадали про минуле зірки.

Справа в тому, що раніше Джолі і її брат були в дуже теплих відносинах. Джеймс часто супроводжував її на всіх заходах, а скандальний поцілунок брата і сестри в 2000 році обговорювали всі ЗМІ. Причому цей трюк родичі заради публіки повторили не раз. На багатьох фото їх нібито родинні поцілунки виглядали зовсім не по-дружньому.

Був час, коли їм навіть приписували кровозмішувальні відносини, але Анджеліна і Джеймс спростували цю інформацію. У мережі під черговим фото фанати розділилися в думках:

"Око за Джолі; одне обличчя😂; схоже Блакитний; Вау вони такі красиві 😍; він схожий на людину з нетрадиційною орієнтацією; той самий рідкісний випадок коли чоловік красивіше жінки; кльовий 😍; 😮ого. Звичайно; макіяж начебто той же😂; один хірург; ми подумали, що це її сестра 😂" »

Анджеліна Джолі навіть після сорока років розбурхує образами, а також інтригує будь-якою появою на публіці. Стиль актриси копіюють, а косметологи в усьому світі називають багато процедур ім'ям знаменитості, адже вона не тільки володарка найкрасивіших губ в світі, але ще і легендарних скул.

Перш за все, секрет краси і сяйва шкіри Анджеліни Джолі, криється в правильному раціоні. На думку зірки, секрет молодості прихований не на поверхні шкіри, а глибоко всередині. І хоча після розлучення у Джолі був стресовий, а також помітна різка втрата ваги, вона змогла відновити колишню форму.

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