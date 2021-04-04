Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в компании брата сразила внешним видом

Для поклонников легендарной актрисы Джеймс Хейвен Войт известен как брат Анджелины Джоли, а не как продюсер. Мужчина мог потеряться на фоне знаменитости, если бы не его удивительная с ней схожесть, а также неоднозначные отношения. Не так давно в сети снова вспомнили о прошлом звезды.

Дело в том, что ранее Джоли и ее брат были в очень теплых отношениях. Джеймс часто сопровождал ее на всех мероприятиях, а скандальный поцелуй брата и сестры в 2000 году обсуждали все СМИ. Причем этот трюк родственники ради публики повторили не раз. На многих фото их якобы родственные поцелуи выглядели совсем не по-дружески.

Было время, когда им даже приписывали кровосмесительные отношения, но Анджелина и Джеймс опровергли эту информацию. В сети под очередным фото фанаты разделились во мнениях:

«Глаз за Джоли; Одно лицо😂; Похоже голубой; Вау они такие красивые 😍; он похож на человека с нетрадиционной ориентацией; Тот самый редкий случай когда мужчина красивее женщины; Клёвый 😍; 😮ого. Конечно; Макияж вроде тот же😂; Один хирург; Мы подумали , что это её сестра 😂».

Анджелина Джоли даже после сорока лет будоражит образами, а также интригует любым появлением на публике. Стиль актрисы копируют, а косметологи во всем мире называют многие процедуры именем знаменитости, ведь она не только обладательница самых красивых губ в мире, но еще и легендарных скул.

Прежде всего, секрет красоты и сияния кожи Анджелины Джоли, кроется в правильном рационе. По мнению звезды, секрет молодости скрыт не на поверхности кожи, а глубоко внутри. И хотя после развода у Джоли был стрессовый, а также заметная резкая потеря веса, она смогла восстановить прежнюю форму.

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