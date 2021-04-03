Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі стежить за собою з особливою дбайливістю, щоб зберегти природну красу

Анджеліна Джолі навіть після сорока років розбурхує образами, а також інтригує будь-якою появою на публіці. Стиль актриси копіюють, а косметологи в усьому світі називають багато процедур ім'ям знаменитості, адже вона не тільки володарка найкрасивіших губ в світі, але ще і легендарних скул.

Як можна помітити на фото, представленому на фан-акаунті, Джолі може здивувати природною красою в будь-якому образі, причому навіть без використання шару макіяжу.

Перш за все, секрет краси і сяйва шкіри Анджеліни Джолі, криється в правильному раціоні. На думку зірки, секрет молодості прихований не на поверхні шкіри, а глибоко всередині. І хоча після розлучення у Джолі був стресовий, а також помітна різка втрата ваги, вона змогла відновити колишню форму.

За словами актриси, вона не відноситься до числа прихильниць різних підтяжок шкіри. Замість цього вона застосовує так званий плазмоліфтінг, багато в чому допомагає підтримувати стан шкіри в ідеальному стані.

Відзначимо, в 26 років оторва-Джолі дозволяла собі відверті вбрання, а її гаряча героїня Лара Крофт досі підкорює серця. Так, користувачі Мережі вирішили згадати один з жарких образів Енджі тих часів у фан-групі .

На знімку гаряча актриса позувала в прозорій маєчці, з-під якої проглядалася білизна і пружний живіт. Красуня дивилася зухвалим і небезпечним поглядом в камеру, піднявши брову.

"Привіт, прекрасна леді, від тебе не відірватися", "бешкетниця", - написали шанувальники.

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