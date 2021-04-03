Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли следит за собой с особой бережностью, чтобы сохранить естественную красоту

Анджелина Джоли даже после сорока лет будоражит образами, а также интригует любым появлением на публике. Стиль актрисы копируют, а косметологи во всем мире называют многие процедуры именем знаменитости, ведь она не только обладательница самых красивых губ в мире, но еще и легендарных скул.

Как можно заметить на фото, представленном на фан-аккаунте, Джоли может удивить естественной красотой в любом образе, причем даже без использования слоя макияжа.

Прежде всего, секрет красоты и сияния кожи Анджелины Джоли, кроется в правильном рационе. По мнению звезды, секрет молодости скрыт не на поверхности кожи, а глубоко внутри. И хотя после развода у Джоли был стрессовый, а также заметная резкая потеря веса, она смогла восстановить прежнюю форму.

По словам актрисы, она не относится к числу поклонниц различных подтяжек кожи. Вместо этого она применяет так называемый плазмолифтинг, во многом помогающий поддерживать состояние кожи в идеальном состоянии.

Отметим, в 26 лет оторва-Джоли позволяла себе откровенные наряды, а ее горячая героиня Лара Крофт до сих пор покоряет сердца. Так, пользователи сети решили вспомнить один из жарких образов Энджи тех времен в фан-группе .

На снимке горячая актриса позировала в прозрачной маечке, из-под которой проглядывалось белье и упругий живот. Красотка смотрела дерзким и опасным взглядом в камеру, приподняв бровь.

"Привет, прекрасная леди, от тебя не оторваться", "Озорница", - написали поклонники.

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