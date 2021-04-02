Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі любить влаштовувати яскраві фотосесії з тваринами

Популярна зірка звикла прикрашати обкладинки модних видань, стаючи головною героїнею глянцевих журналів. При цьому заради зйомок свій стиль Джолі вже давно не змінює, правильно розставляючи акценти.

Шанувальники вирішили поділитися в Instagram кращими, на їхню думку, останніми кадрами з яскравої зйомки. Як видно, у фотосесії Джолі постає в образі грайливої господині двох собак. У компанії домашніх вихованців Джолі позує в досить жіночному і простому вбранні, а грайлива посмішка відразу звертає на себе увагу.

Варто відзначити, що кадр був відзнятий для відомого журналу, в інтерв'ю для якого зірка заговорила про відносини жінок, конфлікти в сучасному суспільстві. За її словами, багатьох жінок тримають на других ролях, А тих хто проти вважають відьмами.

Не секрет, що Джолі виступає за рівноправність, тому навіть свої дочкам намагається донести, що найголовніше – це розвиток розуму.

Як можна помітити, шанувальники створюють фан-групи, присвячені Джолі, в яких згадують одні з її найцікавіших образів.

Так, в одному з таких акаунтів розмістили знімок, на якому Енджі позує в кріслі в занадто короткому вбранні. Довжина одягу дозволила поглянути на стегна зірки. Для додачі знімку особливої пікантності артистка задерла ніжку, блиснувши пружною сідницею.

"Прекрасна», «така красива, який погляд у неї", " я хотів би стати цим кріслом...", "Не жінка, а богиня", - написали користувачі Мережі.

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