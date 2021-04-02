Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли любит устраивать яркие фотосессии с животными

Популярная звезда привыкла украшать обложки модных изданий, становясь главной героиней глянцевых журналов. При этом ради съемок свой стиль Джоли уже давно не меняет, правильно расставляя акценты.

Поклонники решили поделиться в Инстаграм лучшими, по их мнению, последними кадрами с яркой съемки. Как видно, в фотосессии Джоли предстает в образе игривой хозяйки двух собак. В компании домашних питомцев Джоли позирует в довольно женственном и простом наряде, а игривая улыбка сразу обращает на себя внимание.

Стоит отметить, что кадр был отснят для известного журнала, в интервью для которого звезда заговорила об отношениях женщин, конфликтах в современном обществе. По ее словам, многих женщин держат на вторых ролях, а тех кто против считают ведьмами.

Не секрет, что Джоли выступает за равноправие, поэтому даже свои дочерям пытается донести, что самое главное – это развитие ума.

Как можно заметить, поклонники создают фан-группы, посвященные Джоли, в которых вспоминают одни из ее самых интересных образов.

Так, в одном из таких аккаунтов разместили снимок, на котором Энджи позирует в кресле в слишком коротком наряде. Длина одежды позволила взглянуть на бедра звезды. Для придачи снимку особой пикантности артистка задрала ножку, блеснув упругой ягодицей.

«Прекрасная», «Такая красивая, какой взгляд у нее», «Я хотел бы стать этим креслом...», "Не женщина, а богиня", - написали пользователи сети.

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