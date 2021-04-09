Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вразила розміром бюста

Артистка з досить бурхливим минулим змогла залучити мільйони шанувальників, завдяки своєму доброму серцю, передає Politeka.net. Вже багато років зірка є послом доброї волі Управління Верховного комісара у справах біженців ООН, займаючись благодійністю.

В молодості ж артистка володіла буйним характером. Сміливі фотосесії, скандальні витівки, вживання наркотиків - все це було в біографії артистки.

Шанувальники досі згадують колишнє життя артистки, згадуючи її найгарячіші образи. Цього разу в одній з груп згадали фото артистки, де вона позує на дивані. Енджі була в спокусливому боді, яке підняло груди. Останні ледь не вивалювалися з вирізу, а мереживна тканина підкреслила тонку талію.

Примітно, що зірка - з білим волоссям, а її руки були у наручниках.

Публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"О, боже мій!", "Прекрасна леді"," Люблю тебе, я люблю тебе", " кайдани у кожного свої .... ❤ ️ ", "Дівчина-тигр ❤️❤️❤️❤️", "дій або просто розслабляйся ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "БДСМ", "красива Диво-жінка", "я люблю цю жінку, навіть якщо у неї будуть роги", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі народилася четвертого червня 1975 року. Красуня кілька років виходила заміж, проте тривалі стосунки їй вдалося побудувати лише з актором Бредом Піттом.

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