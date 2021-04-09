Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впечатлила размером бюста

Артистка с довольно бурным прошлым смогла привлечь миллионы поклонников, благодаря своему доброму сердцу, передает Politeka.net. Уже много лет звезда является послом доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, занимаясь благотворительностью.

В молодости же артистка обладала буйным характером. Смелые фотосессии, скандальные выходки, употребление наркотиков - все это было в биографии артистки.

Поклонники до сих пор вспоминают былую жизнь артистки, вспоминая ее самые горячие образы. В этот раз в одной из групп вспомнили фото артистки, где она позирует на диване. Энджи была в соблазнительном боди, которое приподняло грудь. Последняя едва ли не вываливалась из выреза, а кружевная ткань подчеркнула тонкую талию.

Примечательно, что звезда - с белыми волосами, а ее руки были в наручниках.

Публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"О, боже мой!", "Прекрасная леди", "Люблю тебя, я люблю тебя", "Кандалы у каждого свои .... ❤️", "Девушка-тигр ❤️❤️❤️❤️", "Действуй или просто расслабляйся ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "БДСМ", "Красивая чудо-женщина", "Я люблю эту женщину, даже если у нее будут рога", - написали пользователи сети.

Напомним, Анджелина Джоли родилась четвертого июня 1975 года. Красотка несколько лет выходила замуж, однако длительные отношения ей удалось построить лишь с актором Брэдом Питтом.

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