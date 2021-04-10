До чего же хороша!

Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли примеряла эпатажное платье, засветив лишнее

Как передает Politeka.net, Анджелина Джоли - актриса с довольно бурным прошлым. Ее карьера начиналась с сильных ролей, откровенных фотосессий и странных публичных поступков. Джоли регулярно попадала в фокус внимания СМИ, потому что славилась скандальным характером.

Однако все изменилось после ее встречи с Брэдом Питтом и рождением детей. Сейчас Джоли самостоятельно воспитывает шестерых детей, пытаясь лишить Питта возможности видеться с детьми.

Внешность звезды всегда была достойна зависти. Несмотря на то, что в последние годы она сильно похудела, актриса все равно считается одной из самых привлекательных актрис Голливуда.

В сети решили вспомнить один из горячих образов Анджелины из ее молодости, когда она еще была полной оторвой. В Инстаграм опубликовали кадр, на котором актриса предстала с короткой стрижкой в платье из прозрачной ткани. Наряд обтянул пышную грудь актрисы, через ткань просматривались очертания бюста. Внизу платье тоже просвещалось, а Джоли засветила черные трусики.

В комментариях поклонники стали обсуждать красоту актрисы.

«Соблазнительная, великолепная, чудесная», «Захватывающая», «Дикая кошечка», «Какая красавица Анджелина», «Очень увлекательная женщина», «Сладкое утро», «Хочешь немного сладкого?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анджелина Джоли в узкой майке засветила "сплющенный" бюст на публике: "Не слишком ли?".

Как сообщала Politeka, искусительная Анджелина Джоли в кружевном боди пошалила на кровати, нацепив наручники: "Чудо-женщина".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли устроила соблазнительную прогулку в платье-плаще: "Bellissimа".