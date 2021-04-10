Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли примеряла эпатажное платье, засветив лишнее
Как передает Politeka.net, Анджелина Джоли - актриса с довольно бурным прошлым. Ее карьера начиналась с сильных ролей, откровенных фотосессий и странных публичных поступков. Джоли регулярно попадала в фокус внимания СМИ, потому что славилась скандальным характером.
Однако все изменилось после ее встречи с Брэдом Питтом и рождением детей. Сейчас Джоли самостоятельно воспитывает шестерых детей, пытаясь лишить Питта возможности видеться с детьми.
Внешность звезды всегда была достойна зависти. Несмотря на то, что в последние годы она сильно похудела, актриса все равно считается одной из самых привлекательных актрис Голливуда.
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В сети решили вспомнить один из горячих образов Анджелины из ее молодости, когда она еще была полной оторвой. В Инстаграм опубликовали кадр, на котором актриса предстала с короткой стрижкой в платье из прозрачной ткани. Наряд обтянул пышную грудь актрисы, через ткань просматривались очертания бюста. Внизу платье тоже просвещалось, а Джоли засветила черные трусики.
В комментариях поклонники стали обсуждать красоту актрисы.
«Соблазнительная, великолепная, чудесная», «Захватывающая», «Дикая кошечка», «Какая красавица Анджелина», «Очень увлекательная женщина», «Сладкое утро», «Хочешь немного сладкого?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Анджелина Джоли в узкой майке засветила "сплющенный" бюст на публике: "Не слишком ли?".
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