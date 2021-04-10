Шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако наближається до фіналу і ситуація стає все розпеченішою

Нове рішення холостяка приголомшило глядачів, оскільки він відправив додому дівчину, яку багато хто вважав фавориткою шоу. Як передає Politeka.net, бурхливе обговорення нового повороту на проекті почалося на офіційній сторінці проекту в Instagram.

Так, глядачів шоу здивувало, що за рішенням Заливако проект покинули Катя і Ліза. При цьому багато хто вважає, що хто повинен бути піти, так це Джессіка.

"Я думала Ліза переможницею буде шоу! Несподівано пішла", "Ліза хороша дівчина 😍 добре що пішла, цей холостяк її не гідний«," Лізааа😢 Нееет! Дуже подобалася дівчинка. Нехай у тебе все вийде!!!", "Та Але Лізу можна було залишити, а Джесіку додому», «Міша постійно говорить про щирість і виганяє Лізу, яка говорить те, що відчуває, а не лицемірить», «Ліза дуже щира, в порівнянні з іншими. Ймовірно, холостяк пошкодує про свій вибір", "Лізу даремно вигнали ((думала до фіналу дійде! Була фавориткою з 1 випуску, а тепер вболівати нема за кого», «дуже шкода що пішла Ліза, за неї вболівала, думала що вона буде у фіналі», "Ліза найкраща, жаль, Міша ще пошкодує", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, безсоромний "Холостяк" Заливако перейшов межу з однією з учасниць на очах у дівчини:"в засос на підлозі".

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