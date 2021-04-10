Відома модель Кортні Кардашьян показала себе на архівному фото

Як пише Politeka.net, Кортні Кардашьян є старшою дитиною сімейства. Красуня як і інші сестрички, блищить в якості моделі, займається бізнесом і бере участь в телешоу. Не забуває Кортні і про соціальні мережі, де десятки мільйонів фанатів стежать за зіркою.

Цього разу Кортні передала привіт з 1999 року. Дівчина позувала в чорній білизні стояла біля стіни, демонструючи розкішну фігуру.

"Тільки вібрації 90-х! (1999, якщо бути точним!) Зустрінемося на нашому другому віртуальному фестивалі", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Моя дівчина"," не можу чекати"," джазові руки", Я не можу сказати, зараз це або з 1999 року, в будь-якому випадку ти виглядаєш однаково"," занадто мила"," ви буквально не старієте", "Ти виглядаєш так мило, боже-боже", " що це?".

Ми писали, що фотомодель і бізнесвумен Кортні Кардашьян в свій 41 рік може похвалитися ідеальною зовнішністю.

Так, на одних з останніх знімків Кортні позувала біля дзеркала в ліфчику, відчинивши сорочку. Модель розпустила довге волосся, а макіяж з акцентом на очі завершив образ.

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