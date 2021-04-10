Известная модель Кортни Кардашьян показала себя на архивном фото

Как пишет Politeka.net, Кортни Кардашьян является старшим ребенком семейства. Красотка как и другие сестрички, блистает в качестве модели, занимается бизнесом и участвует в телешоу. Не забывает Кортни и о социальных сетях, где десятки миллионов фанатов следят за звездой.

В этот раз Кортни передала привет из 1999 года. Девушка позировала в черном белье стояла у стены, демонстрируя роскошную фигуру.

"Только вибрации 90-х! (1999, если быть точным!) Встретимся на нашем втором виртуальном фестивале", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Моя девочка", "Не могу дождаться", "Джазовые руки", Я не могу сказать, сейчас это или с 1999 года, в любом случае ты выглядишь одинаково", "Слишком милая", "Вы буквально не стареете", "Ты выглядишь так мило, боже-боже", "Что это?".

Мы писали, что фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян в свой 41 год может похвастаться идеальной внешностью.

Так, на одних из последних снимков Кортни позировала возле зеркала в лифчике, распахнув рубашку. Модель распустила длинные волосы, а макияж с акцентом на глаза завершил образ.

Напомним, сестричка Кардашьян кокетливо приоткрыла плащик, дав полюбоваться формами в латексе

А еще Politeka писала, что жаркая сестричка Кардашьян вышла на мороз в одном бикини, засветив упругие ягодицы

Также Politeka сообщала, что похудевшая Кортни Кардашьян томно выгнулась, сверкая формами в золотом бикини



