Зірка "Дизель шоу" Сергій Писаренко і його колега Євген Нікішин, які днями полетіли з України, показали, як проводять час в РФ

Відповідне відео шоумен Писанко розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (щоб переглянути доскролльте сторінку до кінця)

Як відомо, російський комік Писаренко вже багато років працює на українських каналах, а в 2018 році він приєднався до команди «Дизель шоу». Знаменитість продовжує жити на дві країни, і мотається частенько в Росію. Так, цього разу компанію йому склав його давній колега Євген Нікішин.

На відео показаний, про як Нікішин сидить за піаніно і нібито награє мелодію, а Писаренко, у свою чергу, співає, беручи високі ноти.

У якийсь момент Євген, розчулений виконанням колеги, хапається за обличчя, щоб поплакати, а потім знову схаменеться і продовжує водити пальцями по клавішах. При цьому всім стає зрозуміло, що він насправді імітував гру на піаніно.

Фолловери не пройшли повз і вже відреагували на побачене, зазначивши, що піаніст несправжній.

"Дует запалених геніїв", - називається жартівливе відео.

"Піаніст-то!!! Несправжній �😂😂😂�",

"А що ви робите у нас в Тюмені? Вистава? Де? Коли?",

"Це чудово! 🔥 🔥 🔥дякую за настрій! 👏👏👏👏👏",

"Запалилися то як.......",- висловилися в мережі.

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