Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко зважилася на зйомки без одягу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка розповіла про новий сезон популярного комедійного серіалу "Татусі", в якому вона знімається.

"Друзі, нарешті "Татусі" повертаються. І мені дуже приємно, що ви перейнялися моєю Ольгою Миколаївною, навіть незважаючи на її підступні вчинки. І у мене для вас хороша новина! Ольга Миколаївна обов'язково з'явиться і в третьому сезоні. Але вже не з метою вкрасти Микиту з сім'ї. Але що ж вийде в результаті. А ще в "Татусях-3" моя героїня з'явиться в кадрі в оголеному вигляді! Уявляєте? Ух, який крутий сезон вийшов", - поділилася з шанувальниками Булітко.

У коментарях актрисі залишили масу слів підтримки. Шанувальники відзначили, що не можуть дочекатися виходу третього сезону серіалу.

"Буду чекати! З нетерпінням", "Шикарні", "на війні всі методи хороші", "Нарешті! Я як тільки подивилася 2 сезон з нетерпінням чекала 3! Дочекалася, спасибі велике вам!", "Ви Супер! Не гоните як 95. Працюєте нормально! Поважуха», "ви супер Буліточка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що безбашенна Булітко з "Дизель шоу" замоталася у все чорне і здивувала незвичайним аксесуаром:"Модник-городник".

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" позбулася одягу і показала, як отримує задоволення в кінці дня:"займуся улюбленою справою".

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" роздяглася заради соковитих кадрів в душовій, здивувавши одкровенням: "Так і манили...".