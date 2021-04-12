Дочка відомої української актриси, зірки "Квартал 95" Олени Кравець Марія вразила нічними розвагами

Як передає Politeka.net, нещодавно Марія відзначила своє 18-річчя і стала повністю самостійною. Як відомо, дівчина з 16 років живе окремо від батьків. Мама зняла їй квартиру, в якій вона жила разом з подругою. На такий крок сім'я пішла після народження двійнят. Все життя Марії проходило в одному районі, а жила вона зовсім в іншому. Квартирне питання вирішило всі проблеми.

Марія рідко ділиться в Instagram подробицями про своє особисте життя, але іноді балує своїх фоловерів пікантними кадрами. Так, у свіжих сторіс дівчина засвітила свої нічні розваги. Марія приховала обличчя за сонцезахисними окулярами і танцювала під музику. В якому закладі може перебувати дівчина в розпал карантину незрозуміло, але судячи з відео, людей там чимало. Мама точно не зрадіє.

Раніше ми писали, що дочка Кравець перетворилася на гламурну співачку заради відео в ТікТок. Марія разом з подругою зробили макіяж і зачіски, щоб створити гарне відео. На ролику вони співали і танцювали. Як відомо, Маша близько 10 років професійно займається танцями, встигнувши за цей час взяти участь у багатьох танцювальних конкурсах.

Нагадаємо, що рідкісні знімки юної Кравець з "Квартал 95" з чоловіком-красенем і дочкою потрапили в Мережу:"надто...".

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