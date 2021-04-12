У родині відомого коміка з "Вечірнього Кварталу" Євгена Кошового на одну співачку стало більше, про це він розповів Каті Осадчій в день свого народження

Як передає Politeka.net, у програмі "Світське життя" на Youtube-каналі, ведуча поцікавилася у Євгена, як він ставиться до того, що в його родині на "одну співачку стало більше". Як з'ясувалося, менша дочка Кошового пішла по стопах старшої, і теж вирушила на вокал.

"Я так розумію, що ваша сім'я не залишає надії кого-небудь з дітей все ж зробити зіркою шоу-бізнесу?",- запитала Катя у Євгена. На що той пожартував, що, мовляв, "так, забезпечити собі безбідну старість", але потім більш серйозно розповів, що насправді, це в першу чергу було бажання дочки.

"Це було бажання Сіми, вона завжди придивлялася до виступів Варі, вона дуже любить дивитися "Голос. Діти", просто "Голос країни", тому вона один раз підійшла і запитала, "f можна я теж піду на вокал?"",- пояснив пориви меншої дочки Євген.

Євген Кошовий разом зі своєю дружиною Ксенією, виховують двох дівчаток - Варвару і Серафиму. Нещодавно стало відомо, що Серафима, як і Варвара стала займатися вокалом.

Нагадаємо, раніше в мережі розкритикували наряд Євгена Кошового і його обсяги, що збільшилися, в яких комік святкував свій день народження. Дісталося і Каті Осадчій, яку підозрюють у вагітності. У передачі Катя одягла білий костюм, схожий на одяг медпрацівників.

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