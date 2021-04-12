Екс-суддя українського "Х-фактора", музичний критик Сергій Сосєдов, хльостко висловився про відому артистку

Критик ніколи не соромився у висловлюваннях про зірок шоу-бізнесу та їх творчість. Особливо дістається примадонні російської естради, але в цей раз Сосєдов "проїхався" по співачці та блогерці Ользі Бузовій.

Останнім часом 35-річну Бузову порівнюють з Пугачовою, адже вона приміряє образ "сильної жінки, яка плаче біля вікна", пише vm.ru.

"Та ну що ви, смієтеся? Бузова плаче біля вікна? Вона плаче про свої мільйони рублів і підписників? Вона багата жінка. У неї гастролі, хороші заробітки. Наскільки я знаю, вона працює за великі гроші. Але до Пугачової це не має ніякого відношення", - заявив критик.

Як зазначив Сергій, дивлячись на блогершу, він не бачить нещасну і жінку, що плаче, і взагалі людину з якимось зарядженим посилом.

Також Сергій додав - він не бачить, щоб Бузова переживала будь-які труднощі у своєму житті, а її переживання з приводу романів - "старі як світ".

На думку Сосєдова, сильна жінка - це та, яка проходить безліч кіл пекла, невизнання, обструкцію з боку колег, глядачів або влади.

Зазначимо, що Ольга Бузова хвалиться своєю дружбою зі співаком, колишнім чоловіком Пугачової, Філіпом Кіркоровим. На різних заходах обидва обіймаються і обмінюються люб'язностями, і іноді навіть виглядають більше, ніж друзі.

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