Екс-суддя українського "Х-фактора", музичний критик Сергій Сосєдов, хльостко висловився про відому артистку
Критик ніколи не соромився у висловлюваннях про зірок шоу-бізнесу та їх творчість. Особливо дістається примадонні російської естради, але в цей раз Сосєдов "проїхався" по співачці та блогерці Ользі Бузовій.
Останнім часом 35-річну Бузову порівнюють з Пугачовою, адже вона приміряє образ "сильної жінки, яка плаче біля вікна", пише vm.ru.
"Та ну що ви, смієтеся? Бузова плаче біля вікна? Вона плаче про свої мільйони рублів і підписників? Вона багата жінка. У неї гастролі, хороші заробітки. Наскільки я знаю, вона працює за великі гроші. Але до Пугачової це не має ніякого відношення", - заявив критик.
Як зазначив Сергій, дивлячись на блогершу, він не бачить нещасну і жінку, що плаче, і взагалі людину з якимось зарядженим посилом.
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Також Сергій додав - він не бачить, щоб Бузова переживала будь-які труднощі у своєму житті, а її переживання з приводу романів - "старі як світ".
На думку Сосєдова, сильна жінка - це та, яка проходить безліч кіл пекла, невизнання, обструкцію з боку колег, глядачів або влади.
Зазначимо, що Ольга Бузова хвалиться своєю дружбою зі співаком, колишнім чоловіком Пугачової, Філіпом Кіркоровим. На різних заходах обидва обіймаються і обмінюються люб'язностями, і іноді навіть виглядають більше, ніж друзі.
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