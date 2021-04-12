Экс-судья украинского «Х-фактора», музыкальный критик Сергей Соседов, хлестко высказался об известной артистке

Критик никогда не стеснялся в высказываниях о звездах шоу-бизнеса и их творчестве. Особенно достается примадонне российской эстрады, но в этот раз Соседов "проехался" по певице и блогерше Ольге Бузовой.

В последнее время 35-летнюю Бузову сравнивают с Пугачевой, ведь она примеряет образ "сильной женщины, которая плачет у окна", пишет vm.ru.

«Да ну что вы, смеетесь? Бузова плачет у окна? Она плачет о своих миллионах рублей и подписчиках? Она богатая женщина. У нее гастроли, хорошие заработки. Насколько я знаю, она работает за большие деньги. Но к Пугачевой это не имеет никакого отношения", - заявил критик.

Как отметил Сергей, глядя на блогершу, он не видит несчастную и плачущую женщину, и вообще человека с каким-то заряженным посылом.

Также Сергей добавил - он не видит, чтобы Бузова переживала какие-либо трудности в своей жизни, а ее переживания по поводу романов - "стары как мир".

По мнению Соседова, сильная женщина - это та, которая проходит множество кругов ада, непризнание, обструкцию со стороны коллег, зрителей или власти.

Отметим, что Ольга Бузова хвастается своей дружбой с певцом, бывшим мужем Пугачевой, Филиппом Киркоровым. На разных мероприятиях оба обнимаются и обмениваются любезностями, и иногда даже выглядят больше, чем друзья.

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