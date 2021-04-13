Телеведуча Леся Нікітюк збентежила несподіваним кадром на курорті

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала архівне фото в своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись стрункою фігуркою і "нескінченними" ніжками.

Дівчина позувала в незвичайному купальнику тілесного кольору, через що здається, ніби тканина невидима, здалеку чітко видно лише чорні вставки.

Леся млосно розставила ніжки, погравши на камеру волоссям.

Фото було зроблено під час її останньої відпустки цієї зими, яку вона провела на Мальдівах. Фантастичний краєвид і засмагла Нікітюк - два в одному.

"Переглянула фотки з Мальдів... побігла за Баунті🌴 🦋 😭", - підписала кадри Леся.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Примітно, але деякі переплутали ведучу зі співачкою-блондинкою Олею Поляковою, яка також є щасливою володаркою довгих ніжок.

"Офігенна"

"Купальник класний, як ніби просто чорне приклеєне"

"🔥Леся жаре 🔥 😍"

"Мм яка солоденька 😍"

"я подумала це Полякова😂"

"Леся, у мене через вас комплекси 😢 чому я така коротконіжка?) 😂🔥"

"Я теж подумала, що Полякова😂"

"Яка мавка! Леся, у вас дуже хороші форми🔥"

Раніше ми розповідали, у себе в "сторіз" Нікітюк показала, як проходить сеанс тайського масажу. Дівчина не посоромилася зняти себе прямо під час процесу, коли роздягненою лежала на кушетці.

«І звичайно, і, звичайно, Лесюні полагається масаж», - проспівала щаслива Нікітюк, видаючи при цьому "охи" та "ахи".

Нагадаємо, що Леся Нікітюк здивувала, якою була до популярності і переїзду до Києва:"Відчухали її стилісти".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк осоромилася через безглузде вбрання на прогулянці по Києву: "Леся, де штани?".

Також Politeka писала, що Нікітюк зняла штани заради запальних танців із завидним красенем: "Леся, не ганьбися...".