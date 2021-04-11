Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала ранкову гімнастику

Як пише Politeka.net, завзята білявка вже давно підкорила серця українців. Дівчина не тільки блищить на екранах, але і веселить публіку в соціальних мережах, де за зіркою стежать мільйони користувачів.

Цього разу Леся опублікувала відео в Тікток. Нікітюк була в піджаку і без штанів, а поруч позував гуморист Сергій Утянський в костюмі. Леся танцювала запальний танець, поки красень показував досить непристойні рухи.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Леся, не ганьба нашу Хмельницьку область", "Леся, найкраща, топчик", "Леся, відповіси", "Леся, обожнюю за цей настрій на весь день", "нерви ні до біса", "навіть коли дуже сумно, може підняти настрій", "Леся, ти найкрасивіша".

Ми писали, що телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників спокусливим фото в соцмережі.

На новому фото Леся відображена в тьмяній кімнаті, вона влаштувалася на ліжку і кокетує з фотографом. Перед камерою красуня з'явилася в звабливому образі-на ній стильні сірі джинси, які вона ніби підтягує, і короткий атласний топ.

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