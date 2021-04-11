Відома телеведуча Леся Нікітюк похвалилася прогулянкою зі знаменитою спортсменкою, Еліною Світоліною, позуючи біля однієї з визначних пам'яток української столиці

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Леся Нікітюк розмістила фотографії, на яких позувала на відомому моту в Києві разом зі знаменитою українською тенісисткою Еліною Світоліною.

Леся написала: " Погулявши знатно 🤭😁 . P.s. Elina Svitolina, your my superwoman 🎾❤️".

На фото Еліна в чорних брюках, червоному топіку і куртці також чорного кольору. А Леся Нікітюк одягла величезну балахонисту куртку і ультра міні-шортики, яких зовсім не видно з-під верху одягу - довгої сорочки в блакитну смужку і курточки.

Шанувальники не змогли втриматися від колючих коментарів, і нагородили Лесю "жартами" про зайвий одяг, який не йде її довжелезним ніжкам.

"Ліда, а ну глянь, я хоч в спідниці?)", "Леся, де штани?", "Мода модою, а тобі ще народжувати)))😄 💖", "і я хочу таку фотографію ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Леся, ти десь спідницю забула ?🤔 😂 👏 💞 🌷 ", "Красуня!!!🔥 Довгонога Леся👍", "Еліна - гордість країни!! Чудово, що бачимо її вдома частіше😍 👏 🌹", "Які красуні🔥 🔥 🔥", "Шик 😍 😍 😍 ", "Леся!Ти що, спідницю загубила???", "Леся, та нафіга спідниця таким ногам))!!", "Класна Леся, висока🔥", "Вчора пів Києва можна було зустріти на мосту)))) погода радує 🌿 🌸 і ви квітнете😍", "дівчатка ви симпатюльки🔥 🔥 🔥 😍❤️", "Леся з такими ногами треба було на баскетбол записуватися;)", " ти хоч в трусиках ?❤ ️ ", "Ох і ноги)", - відгукнулися шанувальники.

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