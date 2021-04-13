Телеведущая Леся Никитюк обескуражила неожиданным кадром на курорте

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала архивное фото в своем микроблоге в Инстаграм, похваставшись стройной фигуркой и "бесконечными" ножками.

Девушка позировала в необычном купальнике телесного цвета, из-за чего кажется, будто ткань невидимая, издалека отчетливо видны лишь черные вставки.

Леся томно расставила ножки, поиграв на камеру волосами.

Фото было сделано во время ее последнего отпуска этой зимой, который она провела на Мальдивах. Фантастический пейзаж и загорелая Никитюк - два в одном.

"Пересмотрела фотки с Мальдив... побежала за Баунти🌴🦋😭", - подписала кадры Леся.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Примечательно, но некоторые перепутали ведущую с певицей-блондинкой Олей Поляковой, которая также является счастливой обладательницей длинных ножек.

"Офигенная"

"Купальник классный, как вроде просто черное приклеено"

"🔥Леся жарит🔥😍"

"Мм какая сладенькая 😍"

"я подумала это Полякова😂"

"Леся, у меня из-за вас комплексы 😢 Почему я такая коротконожка?) 😂🔥"

"Я тоже подумала, что Полякова😂"

"Какая мавка! Леся, у вас очень хорошие формы🔥"

Ранее мы рассказывали, у себя в "сториз" Никитюк показала, как проходит сеанс тайского массажа. Девушка не постеснялась снять себя прямо во время процесса, когда раздетая лежала на кушетке.

«И конечно, и, конечно, Лесюне полагается массаж», - пропела счастливая Никитюк, издавая при этом "охи" и "ахи".

Напомним, что Леся Никитюк удивила, какой была до популярности и переезда в Киев: "Отчухали ее стилисты".

Как сообщала Politeka, Никитюк осрамилась из-за несуразного наряда на прогулке по Киеву: "Леся, где штаны?".

Также Politeka писала, что Никитюк сняла штаны ради зажигательных танцев с завидным красавчиком: "Леся, не позорь...".