Телеведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників архівним кадром, ось як вона виглядала в юності

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію фоловерів, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. Так, цього разу зірка вирішила поділиться з шанувальниками милим архівним фото, на якому можна побачити, як вона виглядала в дев'ятому класі.

Відзначимо, що на сторінці "star_life_ua" в Instagram також опублікували фотоколаж, на якому можна порівняти, як змінилася Леся за ці роки. Так, на архівному знімку майбутню телезірку можна побачити в білому топі, поверх якого вона накинула джинсову сорочку. Привертає увагу простеньке намисто на шиї Нікітюк, тут у неї світле кучеряве волосся з кумедною чубчиком, а на обличчі легкий макіяж з виразною помадою на губах. На другому знімку з колажу видно, що зовнішність Лесі вже сформувалася, тут вона виглядає зовсім інакше.

"9-класниця Лесюшка говорить всім привіт. Мила, скромна, наївна дівчинка, не те, шо зараз", - підписала своє фото Леся. Треба сказати, що архівний знімок, який був зроблений для випускного альбому телеведучої, викликав бурхливу реакцію серед її шанувальників, деякі відзначили, що зараз Нікітюк виглядає навіть молодше, ніж в юності. "Відчухали її стилісти", "Леся, гарненька. Чим старше, тим красивіше!", "Леся персик", "Помолодшала?", "Нічого не змінилося", "Мужик з волоссям", "У 9 класі вона краще виглядала", "Гарненька і тоді, і зараз!", "Зараз молодше", - пишуть в коментарях до фото.

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